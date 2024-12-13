Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по энергетике Украины

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский сообщил об одном из самых масштабных ударов по энергетике Украины, после того как в стране произошли многочисленные взрывы.

«Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Поступали сообщения о многочисленных взрывах в Одессе, Винницкой, Ивано-Франковской и Черкасской областях. Кроме того, взрывы произошли в Киеве, Кременчуге, Харькове, а также в Киевской, Львовской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях.