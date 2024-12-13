В Абхазию из РФ за 4 года безвозмездно поступило электроэнергии на 10 млрд руб. — Озган

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия предоставила с 2020 года Абхазии на безвозмездной основе электроэнергии на сумму более 10 млрд рублей. Об этом сообщила и. о. вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристина Озган на встрече с членами общественной палаты республики.

«С 2020 года достаточно большой объем электроэнергии поставлялся Российской Федерацией в Абхазию на покрытие дефицита, в том числе существенный объем в 2021 году во время остановки ИнгурГЭС для ремонта деривационного тоннеля. Общий объем поставленной электроэнергии по состоянию на октябрь 2024 года составляет 2 млрд 900 млн кВт/ч общей стоимостью более 11 млрд рублей. Из них на 10,1 млрд рублей было поставлено РФ на безвозмездной основе», — сказала Озган.