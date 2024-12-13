Справку об участии в СВО стало возможно получить в центрах госуслуг — Собянин
18:10 13.12.2024
В Москве справку об участии в специальной военной операции теперь можно получить в центрах госуслуг «Мои документы». По словам мэра столицы Сергея Собянина, этот документ нужен для подтверждения права на правовую и социальную помощь, для получения мер социальной поддержки. Как сообщил градоначальник, за справкой смогут обращаться не только участники СВО, но и члены их семей.
Услугу будут предоставлять в течение четырех рабочих дней. Если будет нужна дополнительная проверка данных – до 30 календарных дней.
Кроме центров «Мои документы» справку можно получить с использованием портала государственных услуг РФ, в Военно-социальном центре Минобороны России, Едином центре поддержки участников СВО, в военкомате или воинской части.
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