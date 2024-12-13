Справку об участии в СВО стало возможно получить в центрах госуслуг — Собянин

18:10

В Москве справку об участии в специальной военной операции теперь можно получить в центрах госуслуг «Мои документы». По словам мэра столицы Сергея Собянина, этот документ нужен для подтверждения права на правовую и социальную помощь, для получения мер социальной поддержки. Как сообщил градоначальник, за справкой смогут обращаться не только участники СВО, но и члены их семей.

Услугу будут предоставлять в течение четырех рабочих дней. Если будет нужна дополнительная проверка данных – до 30 календарных дней.

Кроме центров «Мои документы» справку можно получить с использованием портала государственных услуг РФ, в Военно-социальном центре Минобороны России, Едином центре поддержки участников СВО, в военкомате или воинской части.