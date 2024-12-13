Президент Грузии заявила, что не собирается покидать Президентский дворец
22:00 13.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря.
«Я никуда не ухожу. Никого оставлять не собираюсь. Меня всегда спрашивают об этом. Я тут и останусь», — сказала Зурабишвили в ходе своего телеобращения.
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