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Мессенджер Viber заблокирован в России — Роскомнадзор

20:15 13.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор (РКН) заблокировал мессенджер Viber на территории России за нарушение требований российского законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации», — говорится в сообщении.

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