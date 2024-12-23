Трамп рассказал, почему Илон Маск не сможет стать президентом США
10:20 23.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент США Дональд Трамп не боится, что американский предприниматель Илон Маск будет выполнять обязанности главы государства вместо него.
«Появился новый [вброс], что Трамп уступил бразды президентства Илону Маску. Нет, этому не бывать, — сказал Трамп на конференции AmericaFest в городе Финикс (штат Аризона). — Он не будет президентом, я в безопасности. Знаете, почему он не может быть [президентом США]? Он не родился в этой стране».
Илон Маск родился в 1971 году в Претории (ЮАР), после окончания школы он уехал в Канаду, а потом переехал в США. Американская конституция не позволяет выдвигаться на пост президента гражданам, родившимся не на территории США.
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