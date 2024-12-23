Власти Молдавии отреагировали на информацию от СВР РФ по поводу Приднестровья

15:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Молдавии, комментируя сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, заявило о приверженности мирному решению проблемы Приднестровья.

Ранее в СВР сообщили, что президент Молдавии Майя Санду намерена осуществить военную операцию против непризнанной республики.

«Кишинев твердо придерживается своей позиции по урегулированию приднестровского вопроса: мирным путем, путем переговоров, не нанося ущерба стабильности в стране и в регионе», — говорится в заявлении Бюро по реинтеграции при кабинете министров республики. В нем утверждается, что молдавское руководство «неоднократно выражало готовность работать со всеми партнерами по диалогу, чтобы снизить риски в этом вопросе, максимально смягчить проблемы, которые могут повлиять на людей и экономику региона».



Правительство Республики Молдова (РМ) опровергло сообщения российских СМИ о том, что власти РМ готовы начать военные действия в Приднестровье, если «Газпром» не продолжит поставлять газ в регион с 1 января. Сообщалось, со ссылкой на спецслужбы, что президент Майя Санду пригрозила захватом Молдавской ГРЭС в Приднестровье, производящей электроэнергию, которую Молдавия покупает по низким ценам. Если поставки газа прекратятся, РМ останется без света. В Приднестровье свет будет, так как там есть еще и Дубоссарская ГЭС, которая покрывает 80% потребностей непризнанной республики.

«Неправда, что власти Республики Молдова готовят военные действия в Приднестровье, это серьезная и опасная дезинформация, призванная посеять панику и недоверие. Мы подтверждаем, что Кишинев по-прежнему твердо привержен мирному разрешению конфликта без каких-либо исключений. Важным шагом для разрешения конфликта является полный и безоговорочный вывод российских войск, незаконно дислоцированных на суверенной территории Республики Молдова», – говорится в официальном сообщении правительства РМ. Правительство отмечает, что обвинение Кишинева или Киева в ситуации в регионе также является «манипулятивным и совершенно неверным».

«Уточняем, что между «Молдовагазом» и «Газпромом» существует действующий контракт, который предусматривает поставку природного газа на левобережье Днестра независимо от транзитного маршрута. Нынешние проблемы связаны с отказом «Газпрома» выполнять свои контрактные обязательства, а не с действиями правительства Молдовы. Правительство интенсивно работает над решениями по поддержке граждан, пострадавших от кризиса, независимо от региона. Все жители Республики Молдова являются нашими гражданами и будут поддержаны в эти трудные минуты», – говорится в сообщении.

По информации ТАСС и пресс-службы правительства РМ в Telegram-канале

