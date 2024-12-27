На месте бывшего нацистского лагеря смерти В Бресте обнаружены останки почти 40 человек
10:20 27.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно заключению эксперта, костные останки принадлежат «не менее 38 лицам в возрастном диапазоне от около 14-16 лет до около 50-60 лет». «Наличие и выраженность на костных останках воздействия факторов внешней среды указывают на давность захоронения свыше 80 лет», — отметили в ведомстве, уточнив, что, предположительно, захоронение относится к периоду Великой Отечественной войны.
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