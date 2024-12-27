На месте бывшего нацистского лагеря смерти В Бресте обнаружены останки почти 40 человек

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона министерства обороны Белоруссии обнаружили в Бресте на участке местности по улице Смирнова костные останки, ориентировочно принадлежащие 38 лицам. Об этом сообщили в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.



Согласно заключению эксперта, костные останки принадлежат «не менее 38 лицам в возрастном диапазоне от около 14-16 лет до около 50-60 лет». «Наличие и выраженность на костных останках воздействия факторов внешней среды указывают на давность захоронения свыше 80 лет», — отметили в ведомстве, уточнив, что, предположительно, захоронение относится к периоду Великой Отечественной войны.





