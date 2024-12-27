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Из-за проблем в Нигерии Франция хочет инвестировать в добычу урана в Казахстане

13:20 27.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Париж заинтересован в увеличении инвестиций в добычу урана в Казахстане на фоне проблем с его добычей в Нигере после госпереворота. Об этом сообщил посол Франции в Казахстане Сильван Гиоге.

«Все, что происходит в Нигере — это нехорошая новость, но все-таки у [французской компании] Orano есть разные партнеры, в том числе Казахстан. Сотрудничество хорошо идет, у нас есть совместное предприятие между „Казатомпромом“ и Orano, оно называется „КАТКО“. И сейчас ведутся переговоры, чтобы подготовить будущее, потому что в этой отрасли — это вопрос десятилетий», — сказал он в интервью казахстанскому изданию BES.media.

Он отметил, что рост инвестиций в добычу урана в Казахстане «зависит от результатов переговоров». «Но в общем Франция хочет стать инвестором побольше в Казахстане в области урана и других полезных ископаемых, но это долгие процессы», — сказал дипломат.



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