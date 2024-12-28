В России отменили возможность совершать звонки на мобильные и стационарные телефоны через Интернет

10:20 Источник: Интерфакс

Правительство РФ утвердило постановление, отменяющее выдачу лицензий на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации, которыми часто пользовались мошенники для звонков с подменой номера, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Правительство РФ оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества. Постановление об этом подписано. Так, из перечня исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, "чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку она позволяла подменять номера".

"Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьёзно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи", - заявляет пресс-служба кабинета министров.

В сообщении подчеркивается, что это решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи.

"Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи", - поясняет пресс-служба правительства.