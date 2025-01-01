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НОВОСТИ

Для иностранных абитуриентов введут единый экзамен по русскому

17:35 01.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по введению единого стандартизированного вступительного экзамена по русскому языку для иностранцев, поступающих в российские вузы и научные организации на программы высшего образования.

Согласно перечню поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, опубликованному на сайте Кремля, вместе с этим необходимо определить единые требования к уровню владения русским языком, необходимому для освоения таких образовательных программ, и к порядку проведения вступительного испытания.

Срок исполнения поручения — 1 мая 2025 года.


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