Для иностранных абитуриентов введут единый экзамен по русскому
17:35 01.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно перечню поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, опубликованному на сайте Кремля, вместе с этим необходимо определить единые требования к уровню владения русским языком, необходимому для освоения таких образовательных программ, и к порядку проведения вступительного испытания.
Срок исполнения поручения — 1 мая 2025 года.
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