В Воронежской области БПЛА повредили здания двух предприятий

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Здания двух предприятий получили незначительные повреждения при падении подавленных беспилотников в Воронежской области. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.



Глава региона рассказал, что силы ПВО и средства РЭБ нейтрализовали несколько БПЛА в одном из пригородных районов.



«При падении подавленных БПЛА незначительные повреждения получили здания двух предприятий. Оперативные службы уже работают на месте», — написал Гусев.





