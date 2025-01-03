0
0
0
НОВОСТИ

В Воронежской области БПЛА повредили здания двух предприятий

14:40 03.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Здания двух предприятий получили незначительные повреждения при падении подавленных беспилотников в Воронежской области. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Глава региона рассказал, что силы ПВО и средства РЭБ нейтрализовали несколько БПЛА в одном из пригородных районов.

«При падении подавленных БПЛА незначительные повреждения получили здания двух предприятий. Оперативные службы уже работают на месте», — написал Гусев.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:50 03.01.2025
Токаев прокоментировал слухи о досрочных выборах президента Казахстана
0
206
13:30 03.01.2025
Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить каналы с пропагандой
0
233
12:40 03.01.2025
В зоне СВО за неделю взяты в плен 46 украинских военных - МО РФ
0
273
12:20 03.01.2025
В этом году на госуслугах появится бесплатная юрпомощь - Минюст
0
272
11:25 03.01.2025
Из Москвы за год выдворили 18 тысяч мигрантов - ГУ ФССП
0
357
10:25 03.01.2025
После снижения возраста мобилизации на Украине в ЕС готовятся к волнам беженцев
0
462
09:25 03.01.2025
Байден рассматривал возможность удара по ядерным объектам Ирана - Axios
0
486
09:20 03.01.2025
Энергокризис в ЕС усугубилтся из-за остановки транзита газа через Украину - депутат Бундестага
0
522
20:10 02.01.2025
Россия обогнала США по объемам поставок газа в Европу – аналитика Bruegel
0
1293
19:05 02.01.2025
Молдавия готовит запрет на полеты в страну авиакомпаний более чем из 20 стран, включая РФ
0
1707

Возврат к списку