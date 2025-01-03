В Воронежской области БПЛА повредили здания двух предприятий
14:40 03.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава региона рассказал, что силы ПВО и средства РЭБ нейтрализовали несколько БПЛА в одном из пригородных районов.
«При падении подавленных БПЛА незначительные повреждения получили здания двух предприятий. Оперативные службы уже работают на месте», — написал Гусев.
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