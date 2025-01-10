ВСУ потеряли за сутки в Курской области свыше 280 человек и 2 танка
16:00 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска потеряли за прошедшие сутки на курском направлении более 280 военных и два танка. Кроме того, сообщили в Минобороны РФ, трое военнослужащих сдались в плен.
«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и два миномета. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили в министерстве.
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