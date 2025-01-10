Еврокомиссия так и не знает, кто стоит за взрывом «Северного потока» — представитель

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия не имеет никакой информации о странах, ответственных за взрыв газопроводов «Северный поток», заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

«На этот счет нет никакой публичной информации, поэтому мы просто не знаем», — сказала она, отвечая на вопросы журналистов, кого Брюссель сейчас считает виновным за эту диверсию.