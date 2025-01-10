Зеленский заявил, что в операции ВСУ в Курской области задействованы 60 тыс. военных
17:00 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский заявил, что в операции ВСУ в Курской области задействованы 60 тыс. военных.
«В этой зоне находятся 60 тыс. [военных]», — сказал он в интервью телеканалу RAI News 24. Зеленский также признал, что о начале операции ВСУ в Курской области были проинформированы европейские и американские партнеры Киева.
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