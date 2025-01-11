ЕС теряет привлекательность для ведения бизнеса — DPA со ссылкой на ЕК
12:30 11.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конкурентоспособность европейской экономики падает из-за бюрократических барьеров и высоких цен на электроэнергию. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на доклад Еврокомиссии (ЕК), который будет официально представлен в середине следующей недели.
«Привлекательность Европы как площадки размещения компаний снижается», — констатирует ЕК. По ее данным, в период с 2008 по 2021 год почти треть созданных в регионе стартапов, стоимость которых позднее превысила $1 млрд, переместила свои офисы в другие государства, в основном в США. При этом только 4 из 50 крупнейших технологических компаний в мире являются европейскими. Производительность труда в Европе по-прежнему ниже, чем в США.
Среди причин падения конкурентоспособности экономики членов ЕС называется и высокая стоимость энергоносителей. Цены на электроэнергию в странах сообщества в два-три раза выше, чем в США. Кроме того, на европейском рынке ощущается нехватка квалифицированных кадров. Использовать весь потенциал мешают бюрократические барьеры.
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