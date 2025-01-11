Порядка 50 человек в день погибают в Британии из-за ожидания в больницах — The Times

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 50 пациентов британских медицинских учреждений погибают каждый день из-за ожидания помощи в больницах, которые не справляются с наплывом пациентов. Об этом в пятницу сообщила газета The Times со ссылкой на анализ данных, проведенный ведущими врачами.

Согласно этим данным, наплыв пациентов связан с сезонной вспышкой гриппа. В то же время, по словам представителя Общества неотложной медицины Тима Куксли, «это было предсказуемо и неизбежно с учетом того, что больницы трещали по швам» еще до всплеска заболеваемости.

«Как общество мы не можем принять и нормализовать то, что происходит в нашей системе неотложной помощи», — прокомментировал ситуацию президент Королевского колледжа неотложной помощи Эдриан Бойл. Он призвал правительство решить эту проблему, которая «действительно является вопросом жизни и смерти».