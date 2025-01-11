0
0
0
НОВОСТИ

Силы ПВО РФ с начала спецоперации уничтожили более 40 тысяч беспилотников ВСУ — МО РФ

15:00 11.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 40 тысяч украинских беспилотников уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) с начала специальной военной операции, следует из сводки Минобороны РФ.

«С начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40 077 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 480 танков и других боевых бронированных машин, 1 508 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 156 единиц специальной военной автомобильной техники», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 11.01.2025
МО РФ сообщило об освобождении Шевченко в Донецкой Народной Республике
0
228
13:00 11.01.2025
Порядка 50 человек в день погибают в Британии из-за ожидания в больницах — The Times
0
358
12:30 11.01.2025
ЕС теряет привлекательность для ведения бизнеса — DPA со ссылкой на ЕК
0
392
12:00 11.01.2025
Бундесвер создает отдельную дивизию для защиты важных объектов внутри ФРГ
0
419
11:30 11.01.2025
Армения обратится в ОБСЕ по вопросу упразднения Минской группы по карабахскому урегулированию
0
491
11:00 11.01.2025
Временные ограничения введены на работу аэропорта Саратова
0
504
10:30 11.01.2025
При вводе оценки за поведение в школах нужно учесть советский опыт — президент РАО
0
518
10:00 11.01.2025
США ищут предлог для сохранения военной гегемонии — посольство КНР о заявлениях Пентагона
0
563
09:30 11.01.2025
Власти Индии готовятся принять до 450 млн верующих на крупнейшем индуистском фестивале
0
589
09:00 11.01.2025
ВСУ пытались контратаковать в Старице, ВС РФ не допустили прорыва линии обороны — Марочко
0
597

Возврат к списку