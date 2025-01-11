Силы ПВО РФ с начала спецоперации уничтожили более 40 тысяч беспилотников ВСУ — МО РФ
15:00 11.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 40 тысяч украинских беспилотников уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) с начала специальной военной операции, следует из сводки Минобороны РФ.
«С начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40 077 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 480 танков и других боевых бронированных машин, 1 508 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 156 единиц специальной военной автомобильной техники», — говорится в сообщении.
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