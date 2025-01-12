В Украине могут исключить из программы обучения в старших классах физику, биологию и химию

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство образования Украины планирует исключить физику, биологию и химию из списка обязательных предметов для учащихся 10, 11 и 12 классов. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на данные министерства.

«Обязательными для изучения перестанут быть также зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование, география. Останутся обязательными украинский язык и литература, история Украины, английский язык, математика, физическая культура и „Защита Украины“. Эти изменения будут внедрены с 2027 года», — говорится в сообщении.