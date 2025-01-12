12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Польши устали от поведения граждан Украины, проживающих в дорогостоящих гостиницах. Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«В польском обществе наблюдается усталость, и это естественно, особенно когда люди здесь видят молодых украинцев за рулем новейших автомобилей или когда те проживают в пятизвездочных отелях», — сказал он в интервью газете Financial Times.

Издание добавило, что еще одним поводом для разногласий между Киевом и Варшавой остается постоянное требование украинских властей наращивать поставки вооружений.