Товарооборот Китая и России в 2024 году вырос на 1,9% и составил $244,81 млрд

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем китайско-российской торговли в 2024 году увеличился на 1,9% по сравнению с 2023 годом и вновь достиг рекордной отметки — $244,81 млрд. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

По его сведениям, импорт товаров из РФ в Китай за 12 месяцев практически не изменился и составил $129,32 млрд. Экспорт из КНР в Россию повысился на 4,1%, до $115,49 млрд.