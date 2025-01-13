Товарооборот Китая и России в 2024 году вырос на 1,9% и составил $244,81 млрд
09:05 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем китайско-российской торговли в 2024 году увеличился на 1,9% по сравнению с 2023 годом и вновь достиг рекордной отметки — $244,81 млрд. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
По его сведениям, импорт товаров из РФ в Китай за 12 месяцев практически не изменился и составил $129,32 млрд. Экспорт из КНР в Россию повысился на 4,1%, до $115,49 млрд.
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