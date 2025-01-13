Вооруженные силы Японии впервые получат ударные дроны-камикадзе

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Японии впервые в своей истории намерены закупить боевые дроны-камикадзе. В 2026 финансовом году войска получат первые 310 таких ударных аппаратов, сообщила газета «Санкэй».

На закупку выделяется 3,2 млрд иен (более $20 млн). В настоящее время японские военные проводят испытания дронов-камикадзе производства Израиля, Австралии и Испании, позже производителей из этих стран пригласят к участию в тендере.