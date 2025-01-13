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НОВОСТИ

Украинская ракета сбита в Курской области

17:40 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области» — говорится в сообщении.

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