Совет ЕС одобрил приглашение Швейцарии в «военный Шенген»
09:20 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз официально одобрил приглашение Швейцарии в программу «военного Шенгена», направленную на быструю переброску войск по всей территории Европы без задержек на границах. Решение об этом принял Совет ЕС.
«Совет ЕС утвердил решение, подтверждающее, что участие Швейцарии в проекте „военной мобильности“ в рамках программы Постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO) отвечает условиям программы и принесет существенную добавочную стоимость», — говорится в документе. Это решение позволит пригласить Швейцарию в данный проект, заявку на вступление в который она подала в сентябре 2024 года.
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