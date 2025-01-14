Совет ЕС одобрил приглашение Швейцарии в «военный Шенген»

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз официально одобрил приглашение Швейцарии в программу «военного Шенгена», направленную на быструю переброску войск по всей территории Европы без задержек на границах. Решение об этом принял Совет ЕС.

«Совет ЕС утвердил решение, подтверждающее, что участие Швейцарии в проекте „военной мобильности“ в рамках программы Постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO) отвечает условиям программы и принесет существенную добавочную стоимость», — говорится в документе. Это решение позволит пригласить Швейцарию в данный проект, заявку на вступление в который она подала в сентябре 2024 года.