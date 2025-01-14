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Трамп заявил, что хотел бы как можно раньше встретиться с Путиным

10:20 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп хотел бы как можно скорее провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax.

«И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы хотел, чтобы это произошло раньше. Но, знаете, сначала нужно вступить в должность», — сказал Трамп.

Будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC News сообщил, что телефонные переговоры между лидером РФ и избранным президентом США могут состояться в ближайшее время. Трамп ранее заявлял, что хотел бы встретиться с Путиным в первые полгода своего президентства и готов к таким контактам. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Путин готов к встрече с новым американским коллегой без каких-либо условий, при этом, по его словам, пока «конкретики никакой нет».

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