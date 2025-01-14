0
0
85
НОВОСТИ

Задержки электричек в Саратовской области связаны с пропуском пожарных поездов

12:00 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение пригородных поездов в Саратовской области, которая утром подверглась атаке беспилотников, осуществляется в штатном режиме. По уточненной информации, две электрички ранее были задержаны для пропуска пожарных поездов, сообщается в телеграм-канале Приволжской железной дороги (филиал РЖД).

«По уточненной информации, электрички № 6433 и № 6475 были задержаны в связи с необходимостью пропуска пожарных поездов. В настоящее время движение поездов в Саратовской области осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Утром Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА, средства противовоздушной обороны ликвидировали большое количество целей. В результате атаки БПЛА пожар начался на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе, в Саратове открытое горение вскоре было ликвидировано. Пострадавших, по оперативной информации, нет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 14.01.2025
Фицо не поедет в Киев в пятницу для обсуждения транзита газа — вице-спикер парламента
0
56
12:05 14.01.2025
Германия примет участие в мониторинге НАТО в Балтийском море — Шольц
0
86
11:32 14.01.2025
Количество зачисленных на платные места в вузы РФ за год увеличилось почти на 10%
0
163
11:20 14.01.2025
Товарооборот РФ и Вьетнама в 2024 году увеличился на 24% — Мишустин
0
171
11:05 14.01.2025
Средний балл ЕГЭ для поступления в вузы РФ на бюджет в 2024 г. составил 70,2
0
196
11:00 14.01.2025
Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев — СМИ
0
224
10:32 14.01.2025
Ким Филби заявлял, что не изменил бы решения работать на СССР — рассекреченные архивы МИ-5
0
316
10:20 14.01.2025
Трамп заявил, что хотел бы как можно раньше встретиться с Путиным
0
275
10:05 14.01.2025
Мексика планирует стать десятой экономикой мира к 2030 году — президент
0
326
10:00 14.01.2025
Байден утверждал в прощальной внешнеполитической речи, что США сейчас не воюют
0
321

Возврат к списку