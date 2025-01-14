Задержки электричек в Саратовской области связаны с пропуском пожарных поездов
12:00 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Движение пригородных поездов в Саратовской области, которая утром подверглась атаке беспилотников, осуществляется в штатном режиме. По уточненной информации, две электрички ранее были задержаны для пропуска пожарных поездов, сообщается в телеграм-канале Приволжской железной дороги (филиал РЖД).
«По уточненной информации, электрички № 6433 и № 6475 были задержаны в связи с необходимостью пропуска пожарных поездов. В настоящее время движение поездов в Саратовской области осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Утром Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА, средства противовоздушной обороны ликвидировали большое количество целей. В результате атаки БПЛА пожар начался на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе, в Саратове открытое горение вскоре было ликвидировано. Пострадавших, по оперативной информации, нет.
НОВОСТИ
- 12:20 14.01.2025
- Фицо не поедет в Киев в пятницу для обсуждения транзита газа — вице-спикер парламента
- 12:05 14.01.2025
- Германия примет участие в мониторинге НАТО в Балтийском море — Шольц
- 11:32 14.01.2025
- Количество зачисленных на платные места в вузы РФ за год увеличилось почти на 10%
- 11:20 14.01.2025
- Товарооборот РФ и Вьетнама в 2024 году увеличился на 24% — Мишустин
- 11:05 14.01.2025
- Средний балл ЕГЭ для поступления в вузы РФ на бюджет в 2024 г. составил 70,2
- 11:00 14.01.2025
- Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев — СМИ
- 10:32 14.01.2025
- Ким Филби заявлял, что не изменил бы решения работать на СССР — рассекреченные архивы МИ-5
- 10:20 14.01.2025
- Трамп заявил, что хотел бы как можно раньше встретиться с Путиным
- 10:05 14.01.2025
- Мексика планирует стать десятой экономикой мира к 2030 году — президент
- 10:00 14.01.2025
- Байден утверждал в прощальной внешнеполитической речи, что США сейчас не воюют
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать