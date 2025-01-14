Задержки электричек в Саратовской области связаны с пропуском пожарных поездов

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение пригородных поездов в Саратовской области, которая утром подверглась атаке беспилотников, осуществляется в штатном режиме. По уточненной информации, две электрички ранее были задержаны для пропуска пожарных поездов, сообщается в телеграм-канале Приволжской железной дороги (филиал РЖД).

«По уточненной информации, электрички № 6433 и № 6475 были задержаны в связи с необходимостью пропуска пожарных поездов. В настоящее время движение поездов в Саратовской области осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Утром Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА, средства противовоздушной обороны ликвидировали большое количество целей. В результате атаки БПЛА пожар начался на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе, в Саратове открытое горение вскоре было ликвидировано. Пострадавших, по оперативной информации, нет.

