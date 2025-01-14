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НОВОСТИ

Местом для переговоров Путина с президентом Ирана выбран Кремль

12:32 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана состоятся в Кремле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча запланирована на 17 января. «Они пройдут в Москве, в Кремле», — ответил Песков на вопрос о месте проведения переговоров.

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