Местом для переговоров Путина с президентом Ирана выбран Кремль

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана состоятся в Кремле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча запланирована на 17 января. «Они пройдут в Москве, в Кремле», — ответил Песков на вопрос о месте проведения переговоров.