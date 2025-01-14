Две украинские ракеты сбиты в курском приграничье

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две украинские ракеты в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона.

«Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — говорится в сообщении.