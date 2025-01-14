Российский ресурс для трансплантаций органов не распространяется на иностранцев — Готье

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские специалисты оказывают услуги по родственной трансплантации органов иностранным гражданам, однако российский ресурс от посмертных доноров не распространяется на иностранных пациентов. Об этом сообщил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени В. И. Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России Сергей Готье.

«Свой донорский ресурс от посмертных доноров, от граждан Российской Федерации, не распространяем на иностранцев <…>. Но если есть возможность выполнить родственную трансплантацию и, как правило, это дети, то мы это делаем, мы приглашаем к себе этих пациентов и их, так сказать, источник донорского органа, а это родственники. И, соответственно, выполняем эти операции», — рассказал он в ходе своей пресс-конференции в Москве.