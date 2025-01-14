Два человека погибли и один пострадал при взрыве на карьере в Томской области

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое погибли и еще один человек пострадал в результате взрыва на карьере в Томской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном Центре медицины катастроф.

«В результате взрыва в Томском районе Томской области пострадали три человека. Двое из них погибли до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — сообщил собеседник агентства.