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Два человека погибли и один пострадал при взрыве на карьере в Томской области

15:12 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое погибли и еще один человек пострадал в результате взрыва на карьере в Томской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном Центре медицины катастроф.

«В результате взрыва в Томском районе Томской области пострадали три человека. Двое из них погибли до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — сообщил собеседник агентства.

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