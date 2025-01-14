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НОВОСТИ

ГД приняла в I чтении проект о продлении программы маткапитала до конца 2030 года

15:32 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ 19 декабря 2024 года. Изменения предлагается внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

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