ГД приняла в I чтении проект о продлении программы маткапитала до конца 2030 года

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ 19 декабря 2024 года. Изменения предлагается внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».