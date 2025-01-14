Володин предложил сделать ежемесячными отчеты депутатов перед избирателями

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отчеты депутатов Госдумы перед избирателями стоит сделать ежемесячными. Такое предложение высказал в ходе пленарного заседания председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

«Нам вообще надо обсудить вопросы в регламенте у нас. Норма — один раз в полгода отчеты перед избирателями. Что-то никто не ставит вопрос. Давайте сделаем это, чтобы они были ежемесячными», — сказал Володин. «Давайте вынесем на обсуждение, и все поедем к избирателям», — добавил он.

По действующему законодательству, депутат Госдумы обязан рассматривать обращения избирателей, лично вести прием граждан в порядке и сроки, которые установлены думским регламентом, но не реже чем один раз в два месяца, проводить встречи с избирателями не реже чем один раз в полгода.