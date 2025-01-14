Роскомнадзор: Установлено кратковременное нарушение связности сетей

18:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа Рунета восстановлена после кратковременного нарушения связности сети, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

«Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — сообщили в ведомстве.

Сетевая связность — это степень взаимодействия между сетями разных операторов, а также количество маршрутов и промежуточных узлов для интернет-трафика, пояснили в ведомстве.