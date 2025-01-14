Роскомнадзор: Установлено кратковременное нарушение связности сетей
18:33 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работа Рунета восстановлена после кратковременного нарушения связности сети, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.
«Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — сообщили в ведомстве.
Сетевая связность — это степень взаимодействия между сетями разных операторов, а также количество маршрутов и промежуточных узлов для интернет-трафика, пояснили в ведомстве.
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