Кандидат в шефы Пентагона нацелился на превосходство США в космосе
19:00 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выдвинутый избранным американским президентом Дональдом Трампом на пост министра обороны США Пит Хегсет назвал «критически важным» обеспечение превосходства Соединенных Штатов в космосе.
«Победа в конкуренции в космосе и установление превосходства в космосе являются критически важными для продолжения американского образа жизни в XXI веке», — сказал он, выступая в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры. Хегсет пообещал обеспечить «американское превосходство в космосе» в случае утверждения на посту шефа Пентагона.
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