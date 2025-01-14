Кандидат в шефы Пентагона нацелился на превосходство США в космосе

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выдвинутый избранным американским президентом Дональдом Трампом на пост министра обороны США Пит Хегсет назвал «критически важным» обеспечение превосходства Соединенных Штатов в космосе.

«Победа в конкуренции в космосе и установление превосходства в космосе являются критически важными для продолжения американского образа жизни в XXI веке», — сказал он, выступая в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры. Хегсет пообещал обеспечить «американское превосходство в космосе» в случае утверждения на посту шефа Пентагона.