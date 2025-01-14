0
0
2
НОВОСТИ

Блинкен заявил, что Иран «за одну-две недели» может произвести уран для бомбы

20:05 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран в состоянии произвести за одну-две недели радиоактивных материалов в количестве, достаточном для создания ядерного оружия. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в вашингтонском Атлантическом совете (признан нежелательной в России организацией).

«Иран сейчас находится в таком положении, что за одну-две недели может произвести столько расщепляющего материала, что его будет достаточно для изготовления ядерного оружия», — сказал он.

При этом Блинкен подчеркнул, что ядерного оружия у Ирана нет. «Это другая часть уравнения, но очевидно, что положение намного опаснее, чем это было раньше, когда он [Иран] был ограничен рамками соглашения [по ядерной сделке]», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 14.01.2025
Кандидат в шефы Пентагона нацелился на превосходство США в космосе
0
220
18:33 14.01.2025
Роскомнадзор: Установлено кратковременное нарушение связности сетей
0
281
18:25 14.01.2025
Семь американских компаний попали под санкции Китая
0
251
17:40 14.01.2025
Штрафы за уклонение от уплаты налогов предлагается поднять в 2,5-5 раз
0
310
17:12 14.01.2025
ВСУ за сутки на курском направлении потеряли 22 бронемашины и более 460 военных
0
329
17:00 14.01.2025
Жителя Казахстана осудили на 4,5 года за участие в вооруженном конфликте на стороне РФ
0
355
16:32 14.01.2025
Две британские ракеты Storm Shadow сбиты над акваторией Черного моря
0
355
16:12 14.01.2025
ВС РФ освободили Терны и Нескучное в ДНР — Минобороны
0
381
16:00 14.01.2025
Володин предложил сделать ежемесячными отчеты депутатов перед избирателями
0
376
15:32 14.01.2025
ГД приняла в I чтении проект о продлении программы маткапитала до конца 2030 года
0
402

Возврат к списку