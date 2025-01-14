Блинкен заявил, что Иран «за одну-две недели» может произвести уран для бомбы

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран в состоянии произвести за одну-две недели радиоактивных материалов в количестве, достаточном для создания ядерного оружия. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в вашингтонском Атлантическом совете (признан нежелательной в России организацией).

«Иран сейчас находится в таком положении, что за одну-две недели может произвести столько расщепляющего материала, что его будет достаточно для изготовления ядерного оружия», — сказал он.

При этом Блинкен подчеркнул, что ядерного оружия у Ирана нет. «Это другая часть уравнения, но очевидно, что положение намного опаснее, чем это было раньше, когда он [Иран] был ограничен рамками соглашения [по ядерной сделке]», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.