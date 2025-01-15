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Правоохранители арестовали президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

09:05 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов арестовали президента Республики Корея Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Об этом сообщило Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих.

«В 10:33 по местному времени (04:33 мск — прим. ТАСС) ордер на арест президента Юн Сок Ёля был применен», — заявили журналистам в управлении. Юн Сок Ёля подозревают в организации мятежа в качестве лидера заговорщиков.

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