В Батуми избили экс-премьера Грузии Георгия Гахарию — ТВ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Грузии, лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария попал в больницу после того как на него напали в одной из гостиниц Батуми, сообщил грузинский телеканал «Имеди».

Инцидент произошел поздно ночью. Оппозиционный телеканал «Мтавари архи» уточнил, что на Гахарию напали депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе, замминистра экономики и финансов Аджарии Георгий Манвелидзе, а также, возможно, еще один депутат от правящей партии Варлам Липартелиани.

Гахарию госпитализировали в ближайшую городскую больницу с травмами лица, обследовали и уже выписали.