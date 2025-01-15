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В Батуми избили экс-премьера Грузии Георгия Гахарию — ТВ

09:20 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Грузии, лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария попал в больницу после того как на него напали в одной из гостиниц Батуми, сообщил грузинский телеканал «Имеди».

Инцидент произошел поздно ночью. Оппозиционный телеканал «Мтавари архи» уточнил, что на Гахарию напали депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе, замминистра экономики и финансов Аджарии Георгий Манвелидзе, а также, возможно, еще один депутат от правящей партии Варлам Липартелиани.

Гахарию госпитализировали в ближайшую городскую больницу с травмами лица, обследовали и уже выписали.

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