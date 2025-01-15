0
0
154
НОВОСТИ

Госдума может в марте рассмотреть проект о запрете продажи вейпов в России

10:32 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект о запрете розничной продажи в России вейпов и жидкостей для них планируется включить в примерный план работы Госдумы на март 2025 года. Об этом говорится в проекте решения профильного комитета Госдумы по охране здоровья (документ есть в распоряжении ТАСС).

Ранее законопроект внесли в Госдуму представители фракции КПРФ. После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин направил документ в профильный комитет. Изменения предлагается внести в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

«Предложить Совету Госдумы включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы в период весенней сессии 2025 года (март)», — говорится в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 15.01.2025
Украинская разведка была уверена, что подкупила российских военных для сдачи Горловки
0
30
11:20 15.01.2025
ВСУ в Курской области направляют на штурм элиту, в том числе ССО — силовики
0
74
11:05 15.01.2025
Джокович стал рекордсменом по числу матчей на турнирах Большого шлема
0
98
11:00 15.01.2025
Почти 60% французов выступают за отставку Макрона в случае роспуска кабмина Байру — опрос
0
97
10:20 15.01.2025
Россия в 2024 году увеличила импорт куриных яиц в 1,6 раза — Россельхознадзор
0
192
10:05 15.01.2025
42% россиян работали в новогодние каникулы — SuperJob
0
211
10:00 15.01.2025
Полиция задержала водителя внедорожника, протаранившего двери храма во Владивостоке
0
219
09:32 15.01.2025
В Харькове прозвучала серия взрывов
0
253
09:20 15.01.2025
В Батуми избили экс-премьера Грузии Георгия Гахарию — ТВ
0
269
09:05 15.01.2025
Правоохранители арестовали президента Южной Кореи Юн Сок Ёля
0
308

Возврат к списку