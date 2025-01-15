Госдума может в марте рассмотреть проект о запрете продажи вейпов в России

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект о запрете розничной продажи в России вейпов и жидкостей для них планируется включить в примерный план работы Госдумы на март 2025 года. Об этом говорится в проекте решения профильного комитета Госдумы по охране здоровья (документ есть в распоряжении ТАСС).

Ранее законопроект внесли в Госдуму представители фракции КПРФ. После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин направил документ в профильный комитет. Изменения предлагается внести в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

«Предложить Совету Госдумы включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы в период весенней сессии 2025 года (март)», — говорится в документе.