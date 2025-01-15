ВС РФ освободили населенный пункт Украинка в ДНР
13:05 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Украинка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
«В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Украинка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.
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