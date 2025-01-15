Точной даты подачи российского газа в Приднестровье еще нет — президент

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Точной даты подачи российского газа в Приднестровье пока нет, но она точно начнется. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.

«Точной даты подачи нет, но то, что подача газа начнется, это факт. Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть», — сказал Красносельский.