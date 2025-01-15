Точной даты подачи российского газа в Приднестровье еще нет — президент
13:20 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Точной даты подачи российского газа в Приднестровье пока нет, но она точно начнется. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.
«Точной даты подачи нет, но то, что подача газа начнется, это факт. Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть», — сказал Красносельский.
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