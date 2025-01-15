0
0
156
НОВОСТИ

МИД Армении вызвал посла РФ из-за недовольства высказываниями в эфире российского ТВ

13:32 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Армении вызвал посла РФ Сергея Копыркина в связи с высказываниями в эфире российского ТВ. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства республики.

Оно расценило высказывания, прозвучавшие 12 января в эфире одной из новостных программ, «направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения».

«В ходе встречи послу была передана соответствующая нота протеста», — говорится в сообщении МИД.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 15.01.2025
Израиль надеется на заключение сделки по Газе в ближайшее время — офис Нетаньяху
0
31
14:12 15.01.2025
ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 220 военных и 2 танка
0
89
14:00 15.01.2025
Мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января — Минтранс
0
107
13:20 15.01.2025
Точной даты подачи российского газа в Приднестровье еще нет — президент
0
210
13:05 15.01.2025
ВС РФ освободили населенный пункт Украинка в ДНР
0
189
13:00 15.01.2025
Решение Армении о запуске вступления в ЕС является началом выхода из ЕАЭС — Оверчук
0
208
12:32 15.01.2025
Нефтяной экспорт РФ в декабре снизился на 40 тыс. б/с, доходы подросли на $0,41 млрд — МЭА
0
269
12:20 15.01.2025
Технологии ИИ произведут революцию в работе разведслужб — Foreign Affairs
0
292
12:05 15.01.2025
Пашинян назвал отношения с РФ практичными, «без эмоциональной упаковки»
0
280
12:00 15.01.2025
Зеленский сообщил о массированном ударе по энергетике Украины
0
271

Возврат к списку