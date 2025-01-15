МИД Армении вызвал посла РФ из-за недовольства высказываниями в эфире российского ТВ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Армении вызвал посла РФ Сергея Копыркина в связи с высказываниями в эфире российского ТВ. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства республики.

Оно расценило высказывания, прозвучавшие 12 января в эфире одной из новостных программ, «направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения».

«В ходе встречи послу была передана соответствующая нота протеста», — говорится в сообщении МИД.