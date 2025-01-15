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НОВОСТИ

Трамп: Есть договоренность по заложникам на Ближнем Востоке. Они будут освобождены в ближайшее время

20:25 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что удерживаемые палестинским радикальным движением ХАМАС израильские заложники будут вскоре освобождены.

«У нас есть договоренность по заложникам на Ближнем Востоке. Они будут освобождены в ближайшее время», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

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