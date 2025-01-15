Согласно опросу, американцы не хотят видеть Гренландию в составе США

21:50 Источник: Интерфакс

Больше половины американских избирателей негативно относятся к идее избранного президента США Дональда Трампа получить контроль над Гренландией, свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса для газеты USA Today.

Согласно этим данным, 53% опрошенных выступают против таких планов. Еще 29% респондентов заявили, что это "хорошая идея, но не реалистичная", 11% сочли идею положительной и что "администрация Трампа должна сделать все возможное, чтобы это случилось". Остальные 7% либо отказались отвечать, либо не решили, какой позиции придерживаются.

Опрос проводился 7-11 января. В нем приняли участие около 1 тыс. потенциальных американских избирателей.