Клинтон, Буш и Обама не примут участие в инаугурационном обеде Трампа — NBC

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывшие американские лидеры — 42-й президент Билл Клинтон, 43-й президент Джордж Буш — младший и 44-й президент Барак Обама — не будут присутствовать на инаугурационном обеде Дональда Трампа 20 января. Об этом в среду сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.

По их сведениям, Обама и Клинтон уже получили приглашения на обед, однако не планируют принимать в нем участие. Приглашение было направлено и бывшей первой леди и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, но она также отказалась посещать мероприятие. Представители Буша-младшего заявили NBC, что не знают о получении им приглашения.

Тем не менее все три бывших хозяина Белого дома посетят церемонию приведения Трампа к присяге, которая состоится в следующий понедельник, указывает NBC.