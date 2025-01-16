Объем ФНБ на 1 января составил 11,88 трлн руб. — Минфин РФ
12:32 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 января 2025 года составил 11,88 трлн руб., или 6,2% от прогнозируемого на 2024 год ВВП, сообщается на сайте Минфина России.
Объем ФНБ эквивалентен $116,84 млрд.
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