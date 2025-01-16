Польша пытается быть лидером Европы по пустым обвинениям в адрес РФ — Песков
16:00 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Варшава занимается бездоказательными обвинениями в адрес России и даже претендует на европейское лидерство на этом направлении. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге утверждения польского премьера Дональда Туска о якобы планах Москвы устраивать теракты в самолетах по всему миру.
«В целом это не что иное, как еще одно бездоказательно обвинение России», — дал оценку представитель Кремля.
«Польша хорошо известна такими бездоказательными обвинениями, зачастую даже пытается сохранять лидерство на этой стезе по сравнению с другими европейскими странами», — добавил Песков.
НОВОСТИ
- 16:32 16.01.2025
- Трамп угрожает Дании торговой войной, претендуя на территорию Гренландии — датский премьер
- 16:12 16.01.2025
- По делу об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова задержаны еще два человека
- 15:32 16.01.2025
- Последние 10 лет стали самыми теплыми в мире — Вильфанд
- 15:12 16.01.2025
- ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 210 военных
- 15:00 16.01.2025
- Готовящиеся Польшей отряды для войны с Белоруссией могут пойти против поляков — Лукашенко
- 14:32 16.01.2025
- Зеленский назвал вызовом восполнение потерь в ВСУ
- 14:12 16.01.2025
- В центре Киева работают силы ПВО, звучат взрывы
- 14:00 16.01.2025
- Лукашенко заявил, что не будет защищать Польшу от наплыва мигрантов
- 13:32 16.01.2025
- Премьер Молдавии недоволен, что РФ поставит газ только для нужд Приднестровья
- 13:20 16.01.2025
- Мюнхенские палеонтологи смогли по фотографиям открыть новый вид динозавров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать