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Польша пытается быть лидером Европы по пустым обвинениям в адрес РФ — Песков

16:00 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Варшава занимается бездоказательными обвинениями в адрес России и даже претендует на европейское лидерство на этом направлении. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге утверждения польского премьера Дональда Туска о якобы планах Москвы устраивать теракты в самолетах по всему миру.

«В целом это не что иное, как еще одно бездоказательно обвинение России», — дал оценку представитель Кремля.

«Польша хорошо известна такими бездоказательными обвинениями, зачастую даже пытается сохранять лидерство на этой стезе по сравнению с другими европейскими странами», — добавил Песков.

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