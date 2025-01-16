0
0
61
НОВОСТИ

Трамп угрожает Дании торговой войной, претендуя на территорию Гренландии — датский премьер

16:32 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп не стал отказываться от претензий на территорию Гренландии и продолжает угрожать Дании торговой войной. Об этом сообщила датский премьер-министр Метте Фредериксен по итогам состоявшейся 15 января телефонной беседы с будущим американским лидером.

«Трамп во время нашего телефонного разговора в среду не стал отказываться от своих угроз использовать экономическое принуждение, чтобы взять под контроль Гренландию. Мы не хотим торговой войны с Трампом, но готовимся [к ней] совместно с датским деловым сообществом», — приводит ее слова агентство Reuters.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 16.01.2025
По делу об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова задержаны еще два человека
0
125
16:00 16.01.2025
Польша пытается быть лидером Европы по пустым обвинениям в адрес РФ — Песков
0
146
15:32 16.01.2025
Последние 10 лет стали самыми теплыми в мире — Вильфанд
0
204
15:12 16.01.2025
ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 210 военных
0
222
15:00 16.01.2025
Готовящиеся Польшей отряды для войны с Белоруссией могут пойти против поляков — Лукашенко
0
242
14:32 16.01.2025
Зеленский назвал вызовом восполнение потерь в ВСУ
0
338
14:12 16.01.2025
В центре Киева работают силы ПВО, звучат взрывы
0
367
14:00 16.01.2025
Лукашенко заявил, что не будет защищать Польшу от наплыва мигрантов
0
345
13:32 16.01.2025
Премьер Молдавии недоволен, что РФ поставит газ только для нужд Приднестровья
0
433
13:20 16.01.2025
Мюнхенские палеонтологи смогли по фотографиям открыть новый вид динозавров
0
388

Возврат к списку