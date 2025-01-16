Трамп угрожает Дании торговой войной, претендуя на территорию Гренландии — датский премьер

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп не стал отказываться от претензий на территорию Гренландии и продолжает угрожать Дании торговой войной. Об этом сообщила датский премьер-министр Метте Фредериксен по итогам состоявшейся 15 января телефонной беседы с будущим американским лидером.

«Трамп во время нашего телефонного разговора в среду не стал отказываться от своих угроз использовать экономическое принуждение, чтобы взять под контроль Гренландию. Мы не хотим торговой войны с Трампом, но готовимся [к ней] совместно с датским деловым сообществом», — приводит ее слова агентство Reuters.