Трамп угрожает Дании торговой войной, претендуя на территорию Гренландии — датский премьер
16:32 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент США Дональд Трамп не стал отказываться от претензий на территорию Гренландии и продолжает угрожать Дании торговой войной. Об этом сообщила датский премьер-министр Метте Фредериксен по итогам состоявшейся 15 января телефонной беседы с будущим американским лидером.
«Трамп во время нашего телефонного разговора в среду не стал отказываться от своих угроз использовать экономическое принуждение, чтобы взять под контроль Гренландию. Мы не хотим торговой войны с Трампом, но готовимся [к ней] совместно с датским деловым сообществом», — приводит ее слова агентство Reuters.
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