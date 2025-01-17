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Украина представляет угрозу для экономики ЕС — Орбан

12:00 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина представляет угрозу для европейской экономики, в частности для сельского хозяйства стран Евросоюза. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

«Сегодня мы рассматриваем Украину только через призму российско-украинской войны, а Украина, между прочим, сама по себе представляет серьезную угрозу для европейской экономики», — сказал глава правительства, имея в виду экспорт дешевых украинских товаров на европейский рынок. В связи с этим он предложил принять дополнительные «серьезные защитные меры» против украинского демпинга. «В противном случае венгерские, польские и даже французские фермеры могут закрывать лавочку», — считает Орбан.

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