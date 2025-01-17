РФ беспокоит военное продвижение Британии по «столетнему договору» с Киевом — Песков

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обеспокоена продвижением британской военной инфраструктуры к своим границам по соглашению о «столетнем партнерстве» между Лондоном и Киевом. В то же время договор не означает членства Украины в НАТО, отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не является положением, которое гарантирует членство [Украины] в альянсе, хотя, конечно, учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий», — заметил представитель Кремля.