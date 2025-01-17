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НОВОСТИ

ХАМАС объявило о разрешении всех разногласий с Израилем — заявление

14:32 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское движение ХАМАС объявило, что все его разногласия с Израилем по сделке о прекращении огня в секторе Газа были разрешены в пятницу утром. Соответствующее заявление опубликовано в официальном телеграм-канале движения.

«Благодаря усилиям посредников все препятствия, возникшие в результате несоблюдения Израилем соглашения о прекращении огня, были устранены сегодня утром», — говорится в документе. В ХАМАС добавили, что движение скоро опубликует списки палестинских заключенных, которых израильские власти, как ожидается, освободят на первом этапе сделки.

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